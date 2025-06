Zwei Jahre nach Gießerei-Brand in Chemnitz: Was von den Hallen übrigblieb

Am 2. Juni 2023 stieg eine riesige Rauchwolke in den Chemnitzer Abendhimmel. Auf dem Gelände der Gießerei Gienanth neben der Schönherrfabrik war ein Feuer ausgebrochen, das alle verfügbaren Einsatzkräfte anforderte. Wie ist der Stand heute dort?

Es war ein warmer Freitagabend, viele Chemnitzer verabschiedeten sich gerade in den Feierabend, auf der Schloßteichinsel startete das Festival „Fuego a la isla“. Am anderen Ende des Teiches stieg plötzlich eine schwarze Rauchwolke auf, die sich immer bedrohlicher am Chemnitzer Himmel ausbreitete. Alarm ging bei der Rettungsleitstelle um...