Zwei Kinder in Chemnitz vor McDonalds ausgeraubt

Die beiden Jungs wurden aus einer Gruppe Jugendlicher heraus um Bargeld gebracht. Für einige Täter gibt es Personenbeschreibungen.

Der McDonalds neben der Sachsenallee in Chemnitz bot am Mittwoch die Kulisse für einen Raub. 16.40 Uhr forderte eine Gruppe Jugendlicher von zwei Jungs (12 und13) Bargeld, Schläge wurden angedroht. Ein Jugendlicher begann, die Jungs nach Brauchbarem zu durchsuchen. Er fand Bargeld. Die siebenköpfige Gruppe zog ab. Der Haupttäter wurde als etwa...