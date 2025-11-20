Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwei Kinder in Chemnitz vor McDonalds ausgeraubt

Die Polizei ermittelt wegen Raubes.
Die Polizei ermittelt wegen Raubes. Bild: Symbolbild/Hendrik Schmidt/dpa
Die Polizei ermittelt wegen Raubes.
Die Polizei ermittelt wegen Raubes. Bild: Symbolbild/Hendrik Schmidt/dpa
Chemnitz
Zwei Kinder in Chemnitz vor McDonalds ausgeraubt
Redakteur
Von Denise Märkisch
Die beiden Jungs wurden aus einer Gruppe Jugendlicher heraus um Bargeld gebracht. Für einige Täter gibt es Personenbeschreibungen.

Der McDonalds neben der Sachsenallee in Chemnitz bot am Mittwoch die Kulisse für einen Raub. 16.40 Uhr forderte eine Gruppe Jugendlicher von zwei Jungs (12 und13) Bargeld, Schläge wurden angedroht. Ein Jugendlicher begann, die Jungs nach Brauchbarem zu durchsuchen. Er fand Bargeld. Die siebenköpfige Gruppe zog ab. Der Haupttäter wurde als etwa...
