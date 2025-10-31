Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Zwei neue Blitzer in Chemnitz geplant, einer wird abgebaut

Auf der Bahnhofstraße vor dem Tietz wird in der kommenden Woche eine neue Messsäule errichtet.
Auf der Bahnhofstraße vor dem Tietz wird in der kommenden Woche eine neue Messsäule errichtet. Bild: Toni Söll
Auf der Bahnhofstraße vor dem Tietz wird in der kommenden Woche eine neue Messsäule errichtet.
Auf der Bahnhofstraße vor dem Tietz wird in der kommenden Woche eine neue Messsäule errichtet. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Zwei neue Blitzer in Chemnitz geplant, einer wird abgebaut
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Autofahrer in Chemnitz können bald an anderen Stellen geblitzt werden als bisher. Diese beiden neuen Blitzer-Standorte sind geplant.

Das Tempo von Autofahrern wird in Chemnitz bald an zwei neuen Stellen gemessen. Schon in der kommenden Woche wird dafür an der Bahnhofstraße vor dem Tietz eine Blitzer-Säule errichtet. Die vorbereitenden Tiefbauarbeiten laufen bereits. Wann das Gerät in Betrieb genommen wird, steht noch nicht genau fest. Doch wenn es so weit ist, wird nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:35 Uhr
2 min.
Glück für dieses Vogtland-Dorf: In diesen Kindergarten zieht wieder Leben ein
Die Kita „Spatzennest“ in Trieb steht seit 2023 leer. Bald sollen dort Kinder von null bis sechs Jahren einziehen.
Zu wenig Kinder hat es im Falkensteiner Ortsteil Trieb gegeben. Deshalb wurde die Kita 2023 geschlossen. Nun ziehen dort wieder Kinder ein - ein Kindergarten wird es aber nicht mehr sein.
Cornelia Henze
22.10.2025
1 min.
Chemnitzer Brühl: Blitzer in Fußgängerzone aufgestellt
Auf dem Brühl in Chemnitz kontrolliert ein mobiler Blitzer die Geschwindigkeit der Autos.
Nahe der Rosa-Luxemburg-Grundschule wird eine Woche lang geblitzt. Diese Höchstgeschwindigkeit gilt.
Erik Anke
12:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Brühl: Radfahrer auf über 90 Prozent der Blitzerfotos
Der bunte Blitzer-Anhänger war vom 20. bis zum 27. Oktober auf dem Brühl platziert.
Nach einer Woche im verkehrsberuhigten Bereich auf dem Chemnitzer Brühl wurde der Blitzer-Anhänger wieder abgebaut. Die Stadt zieht eine kuriose Bilanz.
Erik Anke
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
17:35 Uhr
4 min.
Stau am Globus und halb Oberfranken beim Shopping in Plauen: „Nierenragout im Beutel - das ist saugut!“
Einkaufsmarathon nach Reformationstag und am Feiertag in Bayern: Pickepackevoll ist der Parkplatz am Globus Weischlitz. Auch auf den Anfahrten von der A 72 kommend, staut es sich.
Gäste aus Bayern kommen am Samstag in großer Anzahl ins Vogtland zum Einkauf. Warum gerade der XXL-Markt in Weischlitz ihr Ziel war.
Cornelia Henze
Mehr Artikel