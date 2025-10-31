Zwei neue Blitzer in Chemnitz geplant, einer wird abgebaut

Chemnitz
Autofahrer in Chemnitz können bald an anderen Stellen geblitzt werden als bisher. Diese beiden neuen Blitzer-Standorte sind geplant.
Das Tempo von Autofahrern wird in Chemnitz bald an zwei neuen Stellen gemessen. Schon in der kommenden Woche wird dafür an der Bahnhofstraße vor dem Tietz eine Blitzer-Säule errichtet. Die vorbereitenden Tiefbauarbeiten laufen bereits. Wann das Gerät in Betrieb genommen wird, steht noch nicht genau fest. Doch wenn es so weit ist, wird nicht...
