  • Zwei Tage vor Neueröffnung in Chemnitz: Herr Simmel, wie räumt man einen Supermarkt ein?

Peter Simmel hofft, dass am Eröffnungstag alles glatt läuft. Erlebt hat er schon fast alles.
Peter Simmel hofft, dass am Eröffnungstag alles glatt läuft. Erlebt hat er schon fast alles. Bild: Toni Söll
Peter Simmel hofft, dass am Eröffnungstag alles glatt läuft. Erlebt hat er schon fast alles.
Peter Simmel hofft, dass am Eröffnungstag alles glatt läuft. Erlebt hat er schon fast alles. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Zwei Tage vor Neueröffnung in Chemnitz: Herr Simmel, wie räumt man einen Supermarkt ein?
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Dienstag ist es soweit. In dem rosafarbenen Haus an der Kreuzung Bahnhofstraße/ Augustusburger Straße öffnen Simmel-, Aldi- und Müller-Markt. Was künftige Kunden schon jetzt wissen sollten.

Peter Simmel ist nicht aufgeregt. Schon zu oft hat er Einkaufsmärkte neu eröffnet. Der Chemnitzer Unternehmer und Investor freut sich, dass es nun endlich in der Innenstadt losgehen kann. 18 Jahre sind seit der ersten Idee, in der City einen seiner Supermärkte zu eröffnen, vergangen. Schon allein die Suche nach einer Fläche habe sich...
