Zwei Tage vor Neueröffnung in Chemnitz: Herr Simmel, wie räumt man einen Supermarkt ein?

Am Dienstag ist es soweit. In dem rosafarbenen Haus an der Kreuzung Bahnhofstraße/ Augustusburger Straße öffnen Simmel-, Aldi- und Müller-Markt. Was künftige Kunden schon jetzt wissen sollten.

Peter Simmel ist nicht aufgeregt. Schon zu oft hat er Einkaufsmärkte neu eröffnet. Der Chemnitzer Unternehmer und Investor freut sich, dass es nun endlich in der Innenstadt losgehen kann. 18 Jahre sind seit der ersten Idee, in der City einen seiner Supermärkte zu eröffnen, vergangen. Schon allein die Suche nach einer Fläche habe sich...