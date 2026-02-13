MENÜ
  • Zwei Unfälle in Chemnitz: Gegen Zaun und Laterne gestoßen

Bei einem Unfall auf der Hofer Straße in Mittelbach wurde eine Frau schwer verletzt.
Bei einem Unfall auf der Hofer Straße in Mittelbach wurde eine Frau schwer verletzt. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Chemnitz
Zwei Unfälle in Chemnitz: Gegen Zaun und Laterne gestoßen
Von Holk Dohle
In Mittelbach kam die Fahrerin eines Microcar von der Straße ab und verletzte sich schwer. In Gablenz verlor ein Renault-Fahrer die Kontrolle über sein Auto. Was genau geschah.

Am Donnerstagabend haben sich im Stadtgebiet zwei Unfälle ereignet. In Mittelbach kam die Fahrerin (27) eines Microcar gegen 20.30 Uhr auf der Hofer Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Zaunsäule. Die Frau erlitt bei dem Unfall nach gegenwärtigem Kenntnisstand schwere Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt...
