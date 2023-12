Zwei Verletzte nach Brand im Dachgeschoss in Chemnitz

In der Nacht zu Donnerstag war in einem Mehrfamilienhaus in Röhrsdorf ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner versuchte noch, die Flammen zu löschen.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Chemnitzer Ortsteil Röhrsdorf sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Gegen 3 Uhr wurden die Kameraden der Berufsfeuerwehr Chemnitz sowie der Freiwilligen Feuerwehren Röhrsdorf und Wittgensdorf in die Straße Am Eichenhof gerufen. Dort war in einer Dachgeschosswohnung ein Feuer... Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Chemnitzer Ortsteil Röhrsdorf sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Gegen 3 Uhr wurden die Kameraden der Berufsfeuerwehr Chemnitz sowie der Freiwilligen Feuerwehren Röhrsdorf und Wittgensdorf in die Straße Am Eichenhof gerufen. Dort war in einer Dachgeschosswohnung ein Feuer...