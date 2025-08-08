Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwei Verletzte nach Frontalcrash in Schloßchemnitz

Zwei Verletzte und ein fünfstelliger Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls in Chemnitz.
Zwei Verletzte und ein fünfstelliger Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls in Chemnitz. Bild: Jan Härtel
Zwei Verletzte und ein fünfstelliger Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls in Chemnitz. Bild: Jan Härtel
Zwei Verletzte und ein fünfstelliger Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls in Chemnitz. Bild: Jan Härtel
Chemnitz
Zwei Verletzte nach Frontalcrash in Schloßchemnitz
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Audi-Fahrerin hatte einer anderen Verkehrsteilnehmerin die Vorfahrt genommen. Das hat auch einen fünfstelligen Schaden zur Folge.

Eine schwer und eine leicht verletzte Autofahrerin sowie 13.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Autounfalls, der sich am Donnerstag in Chemnitz zugetragen hat. Die 36-jährige Fahrerin eines Audi war am späten Abend laut Polizei im Stadtteil Schloßchemnitz auf der Salzstraße aus Richtung Kesselgarten kommend unterwegs. An der Kreuzung zur...
