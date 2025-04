30 Jahre danach

30 Jahre Wiedervereinigung - Wir suchen Ihre Fotos!

Schauen Sie einfach mal in Ihre Fotoalben aus den letzten Tagen der DDR. Schicken Sie uns Ihr Foto aus dieser Zeit und, wenn möglich, das aktuelle Motiv. Beide Fotos sollten aus der gleichen Blickrichtung aufgenommen sein, um den Vergleich so plastisch wie möglich zu machen. Und wenn Sie dazu noch eine ganz persönliche Story haben, die viele interessieren könnte beziehungsweise sollte, dann teilen Sie uns auch das mit. "Freie Presse" behält sich eine Auswahl der eingesandten Motive vor. Senden Sie Ihre Fotos sowie Ihre Infos bitte an: [email protected]