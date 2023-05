20 Jahre Auer Aufstiegswunder: Drei Punkte und eine Prämien-Zahl

Wie würde der FC Erzgebirge Aue den Rückschlag des 0:1 in Essen verdaut haben? Diese Frage beschäftigte vor allem die Fans vor dem Heimspiel am 10. Mai 2003 gegen den abstiegsbedrohten SC Verl. Von Trainer Gerd Schädlich gab es dazu in der "Freien Presse" eine klare Aussage: "Unsere Chancen sind nach wie vor intakt. Daran hat die Niederlage in...