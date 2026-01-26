MENÜ
  • Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister

Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand. Bild: Ronny Küttner
Obwohl der Stadtrat erst am Dienstagabend über den Bauantrag entscheidet, wird die Fläche direkt am Hauptskihang bereits als Parkplatz genutzt.
Obwohl der Stadtrat erst am Dienstagabend über den Bauantrag entscheidet, wird die Fläche direkt am Hauptskihang bereits als Parkplatz genutzt. Bild: Ronny Küttner
Bis zu 100 Autos sollen auf der Fläche, auf der der „Alte Club“ stand, Platz finden.
Bis zu 100 Autos sollen auf der Fläche, auf der der „Alte Club“ stand, Platz finden. Bild: Ronny Küttne
Am 9. Dezember 2013 wurde der „Alte Club“ bei einem Brand schwer beschädigt.
Am 9. Dezember 2013 wurde der „Alte Club“ bei einem Brand schwer beschädigt. Bild: Thomas Fritzsch/Archiv
Für mehrere Jahre blieb die Ruine nach dem Brand ein Schandfleck direkt am Hauptskihang.
Für mehrere Jahre blieb die Ruine nach dem Brand ein Schandfleck direkt am Hauptskihang. Bild: Thomas Fritzsch/Archiv
Im Winter 2016/2017 wurde die frühere Oberwiesenthaler Kultstätte abgerissen. Zurück blieb eine ungenutzte Fläche.
Im Winter 2016/2017 wurde die frühere Oberwiesenthaler Kultstätte abgerissen. Zurück blieb eine ungenutzte Fläche. Bild: Thomas Fritzsch/Archiv
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club" stand.
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club" stand. Bild: Ronny Küttner
Obwohl der Stadtrat erst am Dienstagabend über den Bauantrag entscheidet, wird die Fläche direkt am Hauptskihang bereits als Parkplatz genutzt.
Obwohl der Stadtrat erst am Dienstagabend über den Bauantrag entscheidet, wird die Fläche direkt am Hauptskihang bereits als Parkplatz genutzt. Bild: Ronny Küttner
Bis zu 100 Autos sollen auf der Fläche, auf der der „Alte Club" stand, Platz finden.
Bis zu 100 Autos sollen auf der Fläche, auf der der „Alte Club" stand, Platz finden. Bild: Ronny Küttne
Am 9. Dezember 2013 wurde der „Alte Club" bei einem Brand schwer beschädigt.
Am 9. Dezember 2013 wurde der „Alte Club" bei einem Brand schwer beschädigt. Bild: Thomas Fritzsch/Archiv
Für mehrere Jahre blieb die Ruine nach dem Brand ein Schandfleck direkt am Hauptskihang.
Für mehrere Jahre blieb die Ruine nach dem Brand ein Schandfleck direkt am Hauptskihang. Bild: Thomas Fritzsch/Archiv
Im Winter 2016/2017 wurde die frühere Oberwiesenthaler Kultstätte abgerissen. Zurück blieb eine ungenutzte Fläche.
Im Winter 2016/2017 wurde die frühere Oberwiesenthaler Kultstätte abgerissen. Zurück blieb eine ungenutzte Fläche. Bild: Thomas Fritzsch/Archiv
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Von Kjell Riedel
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.

Um ein Filetstück am Fichtelberg geht es am Dienstagabend in der Ratssitzung in Oberwiesenthal. Das Grundstück, auf dem einst der „Alte Club“ stand.
