Am Fichtelberg und Adlerfelsen stehen die Lifte – Fichtelbergbahn-Chef: „Da muss noch was kommen“

Aus für Pistengaudi: Das Wetter macht den Lift-Betreibern im Erzgebirge zu schaffen. In Oberwiesenthal und Eibenstock musste der Skibetrieb eingestellt werden - vorerst.

Am Fichtelberg musste am Montag der Skibetrieb eingestellt werden. Zumindest vorübergehend. „Ich denke, es ist noch nicht vorbei. Da muss und wird noch was kommen. Abgeschlossen haben wir diese Saison definitiv noch nicht“, sagte René Lötzsch, Geschäftsführer der Fichtelberg Schwebebahn GmbH (FSB) am Dienstag der „Freien Presse“.