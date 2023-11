Annaberg-Buchholz: Frau mit Rollator bei Unfall leicht verletzt

Eine 65-Jährige mit einem Rollator ist beim Überqueren der Dresdner Straße angefahren worden. Der Auto-Fahrer (78) hatte ebenfalls „Grün“.

Eine 65-jährige Frau mit einem Rollator ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Annaberg-Buchholz leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, ist der 78-jährige Fahrer eines Ford gegen 10.25 Uhr bei grüner Ampel vom Barbara-Uthmann-Ring nach rechts in die Dresdner Straße (Bundesstraße 101)...