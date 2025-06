Annaberg-Buchholz: Neue Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet

Im Kreuzungsbereich Asternweg/Buchenstraße in Annaberg-Buchholz verlängert sich die Vollsperrung aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf. In Cunersdorf, am Frohnauer Hammer und am Markus-Röhling-Stolln kommt es zu weiteren Sperrungen.

Die Vollsperrung im Kreuzungsbereich Asternweg/Buchenstraße in Annaberg-Buchholz verlängert sich aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf für die Einbindung des Fernwassers bis einschließlich 14. Juli. Das teilt die Stadtverwaltung mit und verweist zugleich auf weitere verkehrsrelevante Einschränkungen im Stadtgebiet.