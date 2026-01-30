Annaberg-Buchholz: Schwimmkurse im Atlantis – noch Plätze frei

Sommer im Blick: In der Schwimmhalle Atlantis gibt es freie Plätze in Schwimmkursen für Kinder. Anmeldungen sind noch möglich.

In der Schwimmhalle Atlantis in Annaberg-Buchholz werden bis zu den Sommerferien noch freie Plätze in Gruppenschwimmkursen für Kinder angeboten. Das teilten die zuständigen Stadtwerke mit. Die Kurse richten sich an Kinder ab 6 Jahren und finden montags und freitags sowie dienstags und donnerstags jeweils von 15 bis 16 Uhr statt. Außerdem gibt...