Annaberg-Buchholz: Theaterworkshop in den Ferien für Kinder ab zehn Jahren

Annaberg
Raus aus dem Zuschauersitz, rauf auf die Probebühne: Das Eduard‑von‑Winterstein‑Theater bietet in den Ferien einen kostenlosen Workshop – mit Spielen.
Das Eduard‑von‑Winterstein‑Theater in Annaberg‑Buchholz lädt in den Winter- und Osterferien zum Theaterworkshop ein. Das ist einer Mitteilung zu entnehmen. Termine sind Samstag, 7. Februar, und Dienstag, 7. April, jeweils um 10 Uhr. Der Workshop richtet sich an Kinder ab zehn Jahren und führt auf die Probebühne. In Spielen und Übungen...
