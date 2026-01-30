MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach einer Unfallflucht in Annaberg‑Buchholz ermittelt die Polizei weiterhin.
Nach einer Unfallflucht in Annaberg‑Buchholz ermittelt die Polizei weiterhin. Bild: Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa
Nach einer Unfallflucht in Annaberg‑Buchholz ermittelt die Polizei weiterhin.
Nach einer Unfallflucht in Annaberg‑Buchholz ermittelt die Polizei weiterhin. Bild: Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa
Annaberg
Annaberg-Buchholz: Zeugen nach Unfallflucht am Michaelisstollen gesucht
Von Farhard Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unfallflucht am Michaelisstollen: In Annaberg‑Buchholz wurde ein geparkter Renault Zoe beschädigt. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

In Annaberg‑Buchholz sucht die Polizei Zeugen einer Unfallflucht. Das teilte die zuständige Direktion in Chemnitz am Freitag mit. Ein Renault Zoe stand laut der Beamten am Donnerstag zwischen 13 und 13.30 Uhr auf der Straße Am Michaelisstollen 1. In dieser Zeit soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Wagen am hinteren linken Stoßfänger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
18:00 Uhr
4 min.
Nach Neubauers Rückzug: Warum Landrat Krüger auf Stabilität statt Abrechnung setzt
Ausblick und Bilanz im Januar 2026: Mittelsachsens Landrat Sven Krüger im Gespräch mit der „Freien Presse“ in Freiberg.
Nach dem Ausscheiden von Dirk Neubauer musste die Kreisverwaltung Mittelsachsen schnell Stabilität finden. Landrat Sven Krüger spricht über den Übergang und über Kritik zu Beginn seiner Amtszeit.
Grit Baldauf, Wieland Josch
18:00 Uhr
3 min.
Stadt im Erzgebirge beendet Weihnachtszeit am 2. Februar mit großer Feier: Das erwartet Besucher
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an.
Bühnenprogramm, Konzert, kulinarische Leckereien: Die Stadt Zwönitz erwartet zur Lichtmess-Feier am Montag zahlreiche Besucher. Was diese in der Innenstadt erleben können – und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.
Jürgen Freitag
14:00 Uhr
1 min.
Annaberg-Buchholz: Theaterworkshop in den Ferien für Kinder ab zehn Jahren
Ausflug auf die Probebühne: Am Winterstein-Theater finden Ferienworkshops statt.
Raus aus dem Zuschauersitz, rauf auf die Probebühne: Das Eduard‑von‑Winterstein‑Theater bietet in den Ferien einen kostenlosen Workshop – mit Spielen.
Farhard Salmanian
26.01.2026
1 min.
Mutmaßliche Unfallflucht in Crottendorf – Polizei sucht Zeugen
Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein geparkter Wagen in Crottendorf beschädigt wurde.
Ein Fahrzeug wurde in Crottendorf an der Annaberger Straße am Außenspiegel beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.
Farhard Salmanian
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
Mehr Artikel