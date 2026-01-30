Annaberg-Buchholz: Zeugen nach Unfallflucht am Michaelisstollen gesucht

Unfallflucht am Michaelisstollen: In Annaberg‑Buchholz wurde ein geparkter Renault Zoe beschädigt. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

In Annaberg‑Buchholz sucht die Polizei Zeugen einer Unfallflucht. Das teilte die zuständige Direktion in Chemnitz am Freitag mit. Ein Renault Zoe stand laut der Beamten am Donnerstag zwischen 13 und 13.30 Uhr auf der Straße Am Michaelisstollen 1. In dieser Zeit soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Wagen am hinteren linken Stoßfänger...