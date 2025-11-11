Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Neue digitale Möglichkeiten sollen dabei helfen, den Bürgern den Gang ins Annaberger Rathaus häufiger zu ersparen.
Neue digitale Möglichkeiten sollen dabei helfen, den Bürgern den Gang ins Annaberger Rathaus häufiger zu ersparen. Bild: Ronny Küttner/photoron
Annaberg
Annaberg: Wohnsitz lässt sich nun auch digital anmelden
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Digitalere Wege sollen den Bürgern den Gang zu Behörden und Ämtern zunehmend zu ersparen. Nun gibt es ein weiteres Angebot, am heimischen Computer seine Anliegen abzuarbeiten.

Die Stadt Annaberg-Buchholz will ihren Weg hin zu mehr digitalem Bürgerservice fortsetzen. Dabei sollen Online-Angebote Verwaltungswege vereinfachen, Wartezeiten verkürzen und bestimmte Behördengänge nahezu überflüssig werden. Die Einführung der „Elektronischen Wohnsitzanmeldung“ stellt laut Mitteilung der Stadt einen weiteren Schritt...
