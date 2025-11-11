Annaberg: Wohnsitz lässt sich nun auch digital anmelden

Annaberg
Digitalere Wege sollen den Bürgern den Gang zu Behörden und Ämtern zunehmend zu ersparen. Nun gibt es ein weiteres Angebot, am heimischen Computer seine Anliegen abzuarbeiten.
Die Stadt Annaberg-Buchholz will ihren Weg hin zu mehr digitalem Bürgerservice fortsetzen. Dabei sollen Online-Angebote Verwaltungswege vereinfachen, Wartezeiten verkürzen und bestimmte Behördengänge nahezu überflüssig werden. Die Einführung der „Elektronischen Wohnsitzanmeldung“ stellt laut Mitteilung der Stadt einen weiteren Schritt...
