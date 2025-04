Annaberger Autofrühling: Von aufgeschobenem Autokauf, Trends und Car-Sharing

Für die Händler ist die Ausstellung auf dem Markt eine Chance, abseits des Autohauses mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen. Die gehen im Moment eher auf Distanz – aus verschiedenen Gründen.

Verkaufsberater Timo Till vom Auto Point in Annaberg-Buchholz weiß, dass die Autohaustür für viele eine Hemmschwelle ist. Umso mehr begrüßt er deshalb den Autobasar in der Annaberger Innenstadt. „Das Geld sitzt nicht mehr so locker“, sagt er. Diese Aussage bestätigen die meisten Autohändler auf dem Annaberger Markt. Auch Annabell Franz...