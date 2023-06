Annaberger Kät: Setzen sich junge Erzgebirger ein finanzielles Limit?

Zuschuss von den Großeltern, Plasma spenden oder sparen, sparen, sparen. "Freie Presse" hat drei junge Leute gefragt, wie sie an Kät-Geld kommen und was sie in den nächsten Tagen ausgeben werden.

Geld spielt (k)eine Rolle. Mit dem Kät-Doppeldecker beginnen Freitag, Punkt 17 Uhr, zehn Tage Volksfest in Annaberg-Buchholz. Einmal zahlen, zweimal fahren - ein Traum. Logisch, denn unter die Vorfreude mischt sich bei der 503. Annaberger Kät die Frage, wie viel man ausgeben kann und möchte. "Freie Presse" hat mit drei jungen Leuten gesprochen.