Annaberger Kät: Weltreisender macht Halt im Erzgebirge

Jedes Jahr lockt das größte Volksfest im Erzgebirge unzählige Menschen an, darunter viele Freunde, die den Kät-Besuch für ein jährliches Wiedersehen nutzen. In diesem Jahr kam sogar ein Weltreisender.

Wenn es in dieser Woche einen Ort gibt, wo man im Erzgebirge seine Freunde trifft, dann werden viele Menschen sagen: „Na auf der Annaberger Kät." So geht es auch Steven Braun. Dabei ist sein Anreiseweg bedeutend länger. Der 39-Jährige ist derzeit in einem Erziehungsjahr und zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern auf Weltreise....