Sandra aus Werdau (links) und Alina aus Erfurt waren am Montag als Waldmädchen Xylona und Ratgeberin Madea auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt unterwegs.
Sandra aus Werdau (links) und Alina aus Erfurt waren am Montag als Waldmädchen Xylona und Ratgeberin Madea auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt unterwegs. Bild: Sebastian Paul
Bei Georg Pilz, Pascal Hoffmann und Vanessa Kliem entdecken Jonathan sowie die Zwillinge Magdalena und Johannes (von links) viele süße Leckereien.
Bei Georg Pilz, Pascal Hoffmann und Vanessa Kliem entdecken Jonathan sowie die Zwillinge Magdalena und Johannes (von links) viele süße Leckereien. Bild: Sebastian Paul
Bei Anett Müller gibt es nicht nur Annaberger Quarkkrapfen, sondern auch echt erzgebirgische Speckfettbemm.
Bei Anett Müller gibt es nicht nur Annaberger Quarkkrapfen, sondern auch echt erzgebirgische Speckfettbemm. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Annaberger Weihnachtsmarkt: Das kosten Glühwein, Bratwurst und Klitscher
Von Annett Honscha und Antje Flath
Noch drei Wochen bleiben Zeit für einen Bummel über den Annaberger Weihnachtsmarkt. Manches kostet so viel wie im Vorjahr, anderes ist teurer geworden. Ein Überblick.

Bratwurst, Klitscher oder „Zudel-Supp“? Bis zum 23. Dezember können sich Besucher über den Annaberger Weihnachtsmarkt schlemmen. Doch wie steht es um die Preise? Und was sagen Besucher?
17.11.2025
1 min.
Stadt verrät Detail für Annaberger Weihnachtsmarkt: Das ist die Suppe des Jahres 2025
Am 28. November wird der Annaberger Weihnachtsmarkt eröffnet.
Auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt gibt es eine jährlich wechselnde Suppe samt Rezept-Varianten. Die aktuelle geht auf ein Arme-Leute-Gericht zurück.
Annett Honscha
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
28.11.2025
4 min.
Annaberger Weihnachtsmarkt eröffnet: Neues, Preise und Details zur „Zudel-Supp“
Die Buchbinderei Kraft, im Bild Ingolf Kraft, hat 2025 den Annaberger Faltstern in der Sonderedition „Anna + Sascha“ herausgebracht.
Mit dem Anschieben der Pyramide hat der Trubel auf dem Annaberger Weihnachtsmarkt begonnen. Er ist bis 23. Dezember geöffnet. Erste Eindrücke und was Besucher erwartet.
Annett Honscha
