Annaberger Weihnachtsmarkt: Das kosten Glühwein, Bratwurst und Klitscher

Noch drei Wochen bleiben Zeit für einen Bummel über den Annaberger Weihnachtsmarkt. Manches kostet so viel wie im Vorjahr, anderes ist teurer geworden. Ein Überblick.

Bratwurst, Klitscher oder „Zudel-Supp“? Bis zum 23. Dezember können sich Besucher über den Annaberger Weihnachtsmarkt schlemmen. Doch wie steht es um die Preise? Und was sagen Besucher? Bratwurst, Klitscher oder „Zudel-Supp“? Bis zum 23. Dezember können sich Besucher über den Annaberger Weihnachtsmarkt schlemmen. Doch wie steht es um die Preise? Und was sagen Besucher?