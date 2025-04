Annabergs St.-Annen-Kirche feiert die 500: Warum der Pfarrer auch auf der Kät predigen will

Vor 500 Jahren wurde der Bau von St. Annen in Annaberg abgeschlossen. Nun sind Details eines Jubiläumsprogramms vorstellt worden. Inklusive eines Tango-Projekts zum Mitsingen.

Mit der St.-Annen-Kirche in Annaberg-Buchholz feiert ein Besuchermagnet ein Jubiläum. Vor 500 Jahren wurde der Bau des Gotteshauses abgeschlossen. Nun sind Details des Programms dazu vorgestellt worden. So wird es am 22. Juni einen Gottesdienst auf der Annaberger Kät geben.