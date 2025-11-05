Anton Günther im „Bunker“: Jubiläumsjahr startet im Erzgebirge vor ungewöhnlicher Kulisse

Annaberg
Seine Feuertaufe als Partylocation hat das ehemalige Fabrikgebäude in Buchholz längst bestanden. Nun wartet das Team mit einer Veranstaltung ganz anderer Art auf, die sich großer Beliebtheit erfreut.
Noch ist er eher ein Geheimtipp: der „Bunker“ in Buchholz. Doch dass das ehemalige Fabrikgebäude an der Bergstraße das Potenzial zu einer echten Partylocation hat, steht seit der erfolgreichen Auftaktfete im Frühjahr des vorigen Jahres fest. Jetzt überrascht das dreiköpfige Team mit einem neuen Höhepunkt: Mit dem Liederabend „Mei Harz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.