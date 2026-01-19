Arbeitslosigkeit im Erzgebirge gestiegen: „Ich rechne mit keiner Trendwende“

Die Agentur für Arbeit in Annaberg-Buchholz hat die Jahresstatistik für 2025 veröffentlicht – mit keinen erfreulichen Zahlen. Warum die Agenturchefin dennoch zuversichtlich ist.

Die Arbeitslosigkeit im Erzgebirge ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Im Schnitt waren 9245 Menschen im Landkreis ohne Job. So viele wie seit 2017 nicht mehr. Das geht aus der Jahresstatistik für 2025 hervor, die die Agentur für Arbeit veröffentlicht hat. „Die wirtschaftliche Entwicklung und die globalen Unsicherheiten haben auch den...