Attacke nach Festival im Erzgebirge: Musiker erleidet Kieferbruch

Ein Festivalbesuch endet für einen 19-Jährigen dramatisch: Er wurde offenbar von einem Unbekannten in Cunersdorf brutal angegriffen. Die Polizei steht mit ihren Ermittlungen noch am Anfang. Ist die Musikkarriere gefährdet?

Die Erinnerungen an Sonntag, 3 Uhr, sind bruchstückhaft. Paul Woboda, in der erzgebirgischen Volksmusikszene bekannt als Dr Paul, liegt in einem Chemnitzer Krankenhaus. Doppelter Kieferbruch: „Ich wurde am Montag operiert. Wie lange ich im Krankenhaus bleibe, ist offen. Wahrscheinlich mindestens noch bis Ende der Woche.“