Auf größtem Parkplatz am Fichtelberg startet Überwachung per Kamera

Annaberg
Die Stadt Oberwiesenthal gibt das Betreiben des Parkplatzes an der Skiarena in private Hände. Was das für Autofahrer bedeutet und welches Problem es gleich mit lösen soll.
Diesen Freitag wird es ernst: Zumindest für all jene, die es bisher mit der Gebühr auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal nicht so genau genommen haben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.