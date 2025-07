Aufatmen bei Eltern im Erzgebirge: Wo eine neue Kinderarztpraxis ihre Türen geöffnet hat

Nach fünf Wochen Umbauphase hat Jana Ondriasova ihre neue Kinderarzt-Praxis in den Räumen der Gemeinschaftspraxis in der Adam-Ries-Passage in Annaberg eröffnet.

Aufatmen in Annaberg-Buchholz: In der Kreisstadt gibt es jetzt eine neue niedergelassene Kinderärztin. In den Räumen der ehemaligen Gemeinschaftspraxis Hammerschmidt in der Adam-Ries-Passage hat Jana Ondriasova ihre eigene Kinderarzt-Praxis eröffnet und sich damit einen lang ersehnten Traum erfüllt.