Auszeit an den Feiertagen: Das Erzgebirge zwischen Kino, Natur und Piste

Jeannine Furtenbacher aus Leipzig (l.) und Regine Ross aus Reichenbach (r.) sind begeistert von den Bedingungen am Skihang in Eibenstock.
Jeannine Furtenbacher aus Leipzig (l.) und Regine Ross aus Reichenbach (r.) sind begeistert von den Bedingungen am Skihang in Eibenstock. Bild: Ralf Wendland
Stammgäste an den Weihnachtsfeiertagen im Clubkino Gelenau: Katja Nowotny (l.) und Tochter Emily.
Stammgäste an den Weihnachtsfeiertagen im Clubkino Gelenau: Katja Nowotny (l.) und Tochter Emily. Bild: André März
Bis Neujahr ist das Clubkino Gelenau ausgebucht. Gezeigt wird der Streifen „Avatar 3“.
Bis Neujahr ist das Clubkino Gelenau ausgebucht. Gezeigt wird der Streifen „Avatar 3“. Bild: André März
Zwischen den Vorstellungen schwingt der Gelenauer Clubkinochef Sven Kruppa den Besen.
Zwischen den Vorstellungen schwingt der Gelenauer Clubkinochef Sven Kruppa den Besen. Bild: André März
Martina Grießbach, Mirko Jacob und ihre Kinder William und Rosalie (v. l.) beim Eislaufen in Olbernhau.
Martina Grießbach, Mirko Jacob und ihre Kinder William und Rosalie (v. l.) beim Eislaufen in Olbernhau. Bild: Kristian Hahn
Klaus Kriwaczek und Manuela Kriwaczek-Süß am ersten Weihnachtsfeiertag beim Dienst an der Olbernhauer Eisbahn.
Klaus Kriwaczek und Manuela Kriwaczek-Süß am ersten Weihnachtsfeiertag beim Dienst an der Olbernhauer Eisbahn. Bild: Kristian Hahn
Familie Seifert aus Carlsfeld macht sich nach der Weihnachtsruhe zum 950 Meter hohen Hirschkopf auf zum Schlittenfahren.
Familie Seifert aus Carlsfeld macht sich nach der Weihnachtsruhe zum 950 Meter hohen Hirschkopf auf zum Schlittenfahren. Bild: Eberhard Mädler
Peter Michel und seine Familie genießen bei reichlich Sonnenschein am zweiten Weihnachtsfeiertag die frische Luft hoch über Schönheide.
Peter Michel und seine Familie genießen bei reichlich Sonnenschein am zweiten Weihnachtsfeiertag die frische Luft hoch über Schönheide. Bild: Eberhard Mädler
Mit der ganzen Familie besuchte Andrea Kühnert (Mitte) aus Burgstädt am zweiten Weihnachtsfeiertag die Burg Scharfenstein.
Mit der ganzen Familie besuchte Andrea Kühnert (Mitte) aus Burgstädt am zweiten Weihnachtsfeiertag die Burg Scharfenstein. Bild: Andreas Bauer
Am Abend erstrahlt der Skihang in Eibenstock in bunten Farben.
Am Abend erstrahlt der Skihang in Eibenstock in bunten Farben. Bild: Ralf Wendland
Annaberg
Auszeit an den Feiertagen: Das Erzgebirge zwischen Kino, Natur und Piste
Von unseren Redakteuren
Die Weihnachtsfeiertage im Erzgebirge zeigen viele Gesichter. Wie Menschen die freien Tage verbracht haben – Eindrücke aus der Region.

An den Weihnachtsfeiertagen gab es im Erzgebirge viele Gelegenheiten, gemeinsam Zeit zu verbringen – drinnen wie draußen. Während für manche Besinnlichkeit und Ruhe im Vordergrund stehen, suchen andere bewusst einen Tapetenwechsel:
