Auszeit an den Feiertagen: Das Erzgebirge zwischen Kino, Natur und Piste

Jeannine Furtenbacher aus Leipzig (l.) und Regine Ross aus Reichenbach (r.) sind begeistert von den Bedingungen am Skihang in Eibenstock. Bild: Ralf Wendland

Stammgäste an den Weihnachtsfeiertagen im Clubkino Gelenau: Katja Nowotny (l.) und Tochter Emily. Bild: André März

Bis Neujahr ist das Clubkino Gelenau ausgebucht. Gezeigt wird der Streifen „Avatar 3“. Bild: André März

Zwischen den Vorstellungen schwingt der Gelenauer Clubkinochef Sven Kruppa den Besen. Bild: André März

Martina Grießbach, Mirko Jacob und ihre Kinder William und Rosalie (v. l.) beim Eislaufen in Olbernhau. Bild: Kristian Hahn

Klaus Kriwaczek und Manuela Kriwaczek-Süß am ersten Weihnachtsfeiertag beim Dienst an der Olbernhauer Eisbahn. Bild: Kristian Hahn

Familie Seifert aus Carlsfeld macht sich nach der Weihnachtsruhe zum 950 Meter hohen Hirschkopf auf zum Schlittenfahren. Bild: Eberhard Mädler

Peter Michel und seine Familie genießen bei reichlich Sonnenschein am zweiten Weihnachtsfeiertag die frische Luft hoch über Schönheide. Bild: Eberhard Mädler

Mit der ganzen Familie besuchte Andrea Kühnert (Mitte) aus Burgstädt am zweiten Weihnachtsfeiertag die Burg Scharfenstein. Bild: Andreas Bauer