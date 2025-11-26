Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren. Bild: Ronny Küttner
Update
Annaberg
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Verursacher meldet sich
Redakteur
Von Annett Honscha
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Stunden ehrenamtlicher Arbeit seien verloren. Mittlerweile gab es eine Überraschung.

Die Freude über den Wintereinbruch im Erzgebirge wird beim Skiverein Sehmatal getrübt. Ein Auto ist am Dienstagabend über den Neudorfer Skihang am Paulusberg gefahren. Wie der Verein kurz darauf online informierte, seien dabei erhebliche Schäden verursacht worden.
