Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Verursacher meldet sich

Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Stunden ehrenamtlicher Arbeit seien verloren. Mittlerweile gab es eine Überraschung.

Die Freude über den Wintereinbruch im Erzgebirge wird beim Skiverein Sehmatal getrübt. Ein Auto ist am Dienstagabend über den Neudorfer Skihang am Paulusberg gefahren. Wie der Verein kurz darauf online informierte, seien dabei erhebliche Schäden verursacht worden.