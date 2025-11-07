Bauarbeiten abgeschlossen: Halbzeit bei Großprojekt im Erzgebirge

Die Große Kirchgasse in Annaberg-Buchholz ist wieder befahrbar. Vorerst. Noch vor dem zweiten Bauabschnitt 2026 wird die Straße in der Innenstadt in wenigen Wochen erneut gesperrt.

Es ist fast eine Punktlandung. Wenige Tage später als geplant kann der erste Bauabschnitt auf der Großen Kirchgasse in Annaberg-Buchholz abgeschlossen werden. Wie Nicole Gräbner von der Stadtverwaltung mitteilt, ist die wichtige Straße in der Innenstadt ab Freitagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben. Allerdings nicht einmal für drei...