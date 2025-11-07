Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Bauarbeiten auf der Großen Kirchgasse in Annaberg-Buchholz sind vorübergehend abgeschlossen.
Die Bauarbeiten auf der Großen Kirchgasse in Annaberg-Buchholz sind vorübergehend abgeschlossen. Bild: Patrick Herrl
Annaberg
Bauarbeiten abgeschlossen: Halbzeit bei Großprojekt im Erzgebirge
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Große Kirchgasse in Annaberg-Buchholz ist wieder befahrbar. Vorerst. Noch vor dem zweiten Bauabschnitt 2026 wird die Straße in der Innenstadt in wenigen Wochen erneut gesperrt.

Es ist fast eine Punktlandung. Wenige Tage später als geplant kann der erste Bauabschnitt auf der Großen Kirchgasse in Annaberg-Buchholz abgeschlossen werden. Wie Nicole Gräbner von der Stadtverwaltung mitteilt, ist die wichtige Straße in der Innenstadt ab Freitagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben. Allerdings nicht einmal für drei...
