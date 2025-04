Baustelle Geyerscher Teich: Worauf sich Gäste zum Saisonstart freuen können

Am ältesten Stausee im Erzgebirge bestimmen derzeit noch Handwerker die Szenerie. Der Zeitplan ist ehrgeizig: Spätestens am 1. Mai soll in die neue Saison gestartet werden.

Noch gleichen große Teile des Nordufers des Greifenbachstauweihers einer großen Baustelle. Der Wunsch der Betreiber: Der Bereich soll die „Flaniermeile" des beliebten Naherholungsgebietes werden. Das macht Konstantinos Apostolopoulos deutlich. Er hat vor knapp einem Jahr die Geschäftsführung der Campingpark Greifensteine GmbH von Jörg...