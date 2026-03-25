Berggasthöfe im Erzgebirge – Kulinarische Reise auf die Gipfel

Rund 70 Gipfel im Erzgebirge sind mehr als 700 Meter hoch. Und: So mancher Berg bietet neben der Aussicht auch Genussmomente. Dabei punkten die Berggasthöfe mit eigenen Spezialitäten. Teil 1 mit drei Ausflugszielen.

Berge prägen das Erzgebirge. Dabei sind die meisten über Wanderwege erreichbar. Wer hinaufsteigt, wird mancherorts nicht nur mit der Aussicht belohnt, sondern auch mit einer Einkehr. Auf der Speisekarte stehen eigene kulinarische Spezialitäten. Doch womit wollen die Berggasthöfe im Erzgebirge ihre Gäste überzeugen? Von der erzgebirgischen... Berge prägen das Erzgebirge. Dabei sind die meisten über Wanderwege erreichbar. Wer hinaufsteigt, wird mancherorts nicht nur mit der Aussicht belohnt, sondern auch mit einer Einkehr. Auf der Speisekarte stehen eigene kulinarische Spezialitäten. Doch womit wollen die Berggasthöfe im Erzgebirge ihre Gäste überzeugen? Von der erzgebirgischen...