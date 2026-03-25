Berggasthöfe im Erzgebirge – Kulinarische Reise auf die Gipfel

MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Ob böhmische Knoblauchsuppe, Buttermilchgetzen oder Hirschsteak auf Schwammebrie: Auf den erzgebirgischen Bergen erwartet Gäste kulinarische Vielfalt.
Ob böhmische Knoblauchsuppe, Buttermilchgetzen oder Hirschsteak auf Schwammebrie: Auf den erzgebirgischen Bergen erwartet Gäste kulinarische Vielfalt. Foto: R. Küttner/Kr. Hahn/A. Neef
Ochsenbäckchen mit Speck-Rosenkohl und eigens für das Bergrestaurant gefertigten böhmischen Knödel werden auf dem Bärenstein serviert.
Ochsenbäckchen mit Speck-Rosenkohl und eigens für das Bergrestaurant gefertigten böhmischen Knödel werden auf dem Bärenstein serviert. Foto: Ronny Küttner
Kellner Steffen Knorre serviert Susann Schramm die Spezialität des Hauses.
Kellner Steffen Knorre serviert Susann Schramm die Spezialität des Hauses. Foto: Ronny Küttner
In die böhmische Knoblauchsuppe gehört auch eine ordentliche Portion Käse.
In die böhmische Knoblauchsuppe gehört auch eine ordentliche Portion Käse. Foto: Ronny Küttner
Spezialität des Berggasthofes Morgenleithe: mariniertes Hirschsteak auf Schwammebrie mit Buttermilchgetzen und Preiselbeeren.
Spezialität des Berggasthofes Morgenleithe: mariniertes Hirschsteak auf Schwammebrie mit Buttermilchgetzen und Preiselbeeren. Foto: Anna Neef
Elke und Steffen Hofmann betreiben die Morgenleithe seit 15 Jahren.
Elke und Steffen Hofmann betreiben die Morgenleithe seit 15 Jahren. Foto: Anna Neef
Erzgebirgischer Buttermilchgetzen serviert in einer „Getzenpfann“.
Erzgebirgischer Buttermilchgetzen serviert in einer „Getzenpfann“. Foto: Kristian Hahn
David Reuther in der Küche der Hirtsteinbaude. Sie führt er gemeinsam mit Jenny Neumann.
David Reuther in der Küche der Hirtsteinbaude. Sie führt er gemeinsam mit Jenny Neumann. Foto: Kristian Hahn
Auf dem Bärenstein gibt es böhmische Knoblauchsuppe und Ochsenbäckchen.
Auf dem Bärenstein gibt es böhmische Knoblauchsuppe und Ochsenbäckchen. Foto: Ronny Küttner
Auf der Morgenleithe wird Hirsch mit Buttermilchgetzen serviert.
Auf der Morgenleithe wird Hirsch mit Buttermilchgetzen serviert. Foto: Anna Neef
Buttermilchgetzen in der gusseisernen Pfanne ist der Renner auf dem Hirtstein.
Buttermilchgetzen in der gusseisernen Pfanne ist der Renner auf dem Hirtstein. Foto: Kristian Hahn
Ob böhmische Knoblauchsuppe, Buttermilchgetzen oder Hirschsteak auf Schwammebrie: Auf den erzgebirgischen Bergen erwartet Gäste kulinarische Vielfalt.
Ob böhmische Knoblauchsuppe, Buttermilchgetzen oder Hirschsteak auf Schwammebrie: Auf den erzgebirgischen Bergen erwartet Gäste kulinarische Vielfalt. Foto: R. Küttner/Kr. Hahn/A. Neef
Ochsenbäckchen mit Speck-Rosenkohl und eigens für das Bergrestaurant gefertigten böhmischen Knödel werden auf dem Bärenstein serviert.
Ochsenbäckchen mit Speck-Rosenkohl und eigens für das Bergrestaurant gefertigten böhmischen Knödel werden auf dem Bärenstein serviert. Foto: Ronny Küttner
Kellner Steffen Knorre serviert Susann Schramm die Spezialität des Hauses.
Kellner Steffen Knorre serviert Susann Schramm die Spezialität des Hauses. Foto: Ronny Küttner
In die böhmische Knoblauchsuppe gehört auch eine ordentliche Portion Käse.
In die böhmische Knoblauchsuppe gehört auch eine ordentliche Portion Käse. Foto: Ronny Küttner
Spezialität des Berggasthofes Morgenleithe: mariniertes Hirschsteak auf Schwammebrie mit Buttermilchgetzen und Preiselbeeren.
Spezialität des Berggasthofes Morgenleithe: mariniertes Hirschsteak auf Schwammebrie mit Buttermilchgetzen und Preiselbeeren. Foto: Anna Neef
Elke und Steffen Hofmann betreiben die Morgenleithe seit 15 Jahren.
Elke und Steffen Hofmann betreiben die Morgenleithe seit 15 Jahren. Foto: Anna Neef
Erzgebirgischer Buttermilchgetzen serviert in einer „Getzenpfann“.
Erzgebirgischer Buttermilchgetzen serviert in einer „Getzenpfann“. Foto: Kristian Hahn
David Reuther in der Küche der Hirtsteinbaude. Sie führt er gemeinsam mit Jenny Neumann.
David Reuther in der Küche der Hirtsteinbaude. Sie führt er gemeinsam mit Jenny Neumann. Foto: Kristian Hahn
Auf dem Bärenstein gibt es böhmische Knoblauchsuppe und Ochsenbäckchen.
Auf dem Bärenstein gibt es böhmische Knoblauchsuppe und Ochsenbäckchen. Foto: Ronny Küttner
Auf der Morgenleithe wird Hirsch mit Buttermilchgetzen serviert.
Auf der Morgenleithe wird Hirsch mit Buttermilchgetzen serviert. Foto: Anna Neef
Buttermilchgetzen in der gusseisernen Pfanne ist der Renner auf dem Hirtstein.
Buttermilchgetzen in der gusseisernen Pfanne ist der Renner auf dem Hirtstein. Foto: Kristian Hahn
Annaberg
Berggasthöfe im Erzgebirge – Kulinarische Reise auf die Gipfel
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 70 Gipfel im Erzgebirge sind mehr als 700 Meter hoch. Und: So mancher Berg bietet neben der Aussicht auch Genussmomente. Dabei punkten die Berggasthöfe mit eigenen Spezialitäten. Teil 1 mit drei Ausflugszielen.

Berge prägen das Erzgebirge. Dabei sind die meisten über Wanderwege erreichbar. Wer hinaufsteigt, wird mancherorts nicht nur mit der Aussicht belohnt, sondern auch mit einer Einkehr. Auf der Speisekarte stehen eigene kulinarische Spezialitäten. Doch womit wollen die Berggasthöfe im Erzgebirge ihre Gäste überzeugen? Von der erzgebirgischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.09.2025
8 min.
Beliebte Ausflugslokale im Erzgebirge: Fünf Tipps für Familien, Wanderer und Radfahrer
Am Meiler in unmittelbarer Nähe zur Erlebnisköhlerei Sosa serviert Michael Then die Spezialität Schieböcker.
Lecker Essen bei einem Ausflug im Erzgebirge? Dann hat die „Freie Presse“ mehrere Tipps parat, bei welchen Gaststätten in der hiesigen Region eine Pause lohnt.
unseren Redakteuren
26.03.2026
2 min.
VfB Auerbach setzt vorm Pokalspiel gegen FSV Zwickau ein Ausrufezeichen
Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Freital hatten Fans und Spieler des VfB Auerbach am Mittwoch gleichermaßen Spaß am Abklatschen.
Die Vogtländer haben Spitzenreiter SC Freital in der Fußball-Oberliga mit 3:0 besiegt. Nicht nur das Ergebnis war eine klare Message an den Gegner vom Sonntag. Denn die gab es auch vom Trainer.
Monty Gräßler
26.03.2026
2 min.
Hohe Spritpreise: Länder für "Übergewinnsteuer"
Die Verkehrsministerkonferenz will weitergehende Maßnahmen gegen den Anstieg der Spritpreise.
Der Bundestag stimmt am Donnerstag über ein Spritpreispaket ab. Die Mehrheit der Verkehrsminister will noch mehr, um der Preissteigerung entgegenzuwirken.
31.10.2025
4 min.
Erzgebirger überraschen mit besonderen Adventskalendern – einer kostet 1000 Euro
Michael Lorenz, Geschäftsführer der Erzgebirgischen Volkskunst Richard Glässer GmbH, zeigt den großen, mit Miniaturen bestückten Adventskalender.
Bald ist der 1. Dezember. Haben Sie schon sich und den Liebsten einen Adventskalender gekauft? Im Erzgebirge gibt es bei den 24 Türchen besondere Ideen.
unseren Redakteuren
11:30 Uhr
3 min.
Runter vom Gas: Warum auf der B 173 jetzt auch nach dem Ortsausgang Plauen Tempo 50 gilt
Kurz nach dem Ortsausgang Plauen Richtung Neuensalz gilt jetzt Tempo 50.
Auf einem Teilstück des Autobahnzubringers hat die Plauener Stadtverwaltung die Maximalgeschwindigkeit von 100 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert – welchen Hintergrund hat das neue Tempolimit?
Claudia Bodenschatz
24.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
Mehr Artikel