Gäste aus der Ukraine haben in dieser Woche unter anderem den Wertstoffhof Himmlisch Heer in Annaberg-Buchholz besucht. Er war aber nur eine Station ihres einwöchigen Besuchs.
Gäste aus der Ukraine haben in dieser Woche unter anderem den Wertstoffhof Himmlisch Heer in Annaberg-Buchholz besucht. Er war aber nur eine Station ihres einwöchigen Besuchs.
Annaberg
Besuch im Erzgebirge: Erfahrungsaustausch zwischen Sperrmüll und Bioabfall
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In „einer Woche unter friedlichem Himmel“ sammeln kommunale Verantwortliche aus der Ukraine im Erzgebirge Erfahrungen für den Wiederaufbau ihres Landes. Darunter ein besonderer Gast.

Etwa 160.000 Tonnen Abfall landen jährlich in der Anlage Himmlisch Heer in Annaberg-Buchholz. Sie ist nicht nur einer von insgesamt 15 Wertstoffhöfen im Erzgebirgskreis, sondern auch eine von drei Müllumladestationen. Mit annähernd 90.000 Tonnen der größte Teil der Müllmenge wird gepresst zur Müllverbrennungsanlage im sachsen-anhaltischen...
