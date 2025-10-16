Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden

Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.

Herbstferien und regnerisches Wetter: Diese Kombination beschert dem Freizeitbad Greifensteine bei Geyer derzeit viele Gäste. Das ist kein einmaliger Effekt. Der Besucher-Boom seit der Eröffnung neuer Rutschen und erster neuer Becken vor einem Jahr hält an. 2025 kamen bis Ende September gut 210.300 Gäste ins Bad – rund 66.500 oder 46 Prozent... Herbstferien und regnerisches Wetter: Diese Kombination beschert dem Freizeitbad Greifensteine bei Geyer derzeit viele Gäste. Das ist kein einmaliger Effekt. Der Besucher-Boom seit der Eröffnung neuer Rutschen und erster neuer Becken vor einem Jahr hält an. 2025 kamen bis Ende September gut 210.300 Gäste ins Bad – rund 66.500 oder 46 Prozent...