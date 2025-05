Von Chemnitz auf den Gipfel: Bilder vom Fichtelbergmarsch

Am Samstag starteten 1600 Menschen in Chemnitz, um in aller Früh auf den Fichtelberg zu gehen. Bis hinauf auf Sachsens Dach sind 63 Kilometer und 1700 Höhenmeter zu bezwingen. Das heißt etwa 16 Stunden Marsch.