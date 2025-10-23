Brand in Mehrfamilienhaus im Erzgebirge: Bewohner müssen ins Krankenhaus

Annaberg
Zu einem Brand ist die Feuerwehr am Mittwochabend in Gelenau ausgerückt. Was bisher bekannt ist.
Die Feuerwehr musste am Mittwochabend zu einem Brand nach Gelenau ausrücken. Der Brand war in einem Mehrfamilienhaus an der Louis-Riedel-Straße ausgebrochen. Der Mieter der betroffenen Wohnung war zum Zeitpunkt des Ausbruchs nicht anwesend. Sieben Bewohner wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert -...
