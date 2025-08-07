Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
BSW bereitet die Gründung von Kreisverbänden in Sachsen vor.
BSW bereitet die Gründung von Kreisverbänden in Sachsen vor. Bild: Symbolbild/Sebastian Willnow/dpa
Annaberg
BSW kündigt Gründung des ersten Kreisverbands im Erzgebirge an
Redakteur
Von Katrin Kablau
Die Erzgebirger wollen damit ihrer Vorreiterrolle gerecht werden. Ziel sind 13 Kreisverbände in Sachsen.

Der Plan ist nicht neu. Das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW), seit einem Jahr bereits im Kreistag sowie in drei Stadt- und Gemeinderäten im Erzgebirgskreises und im Sächsischen Landtag vertreten, bereitet die Gründung von 13 Kreisverbänden vor. Einen davon im Erzgebirgskreis – am Freitag in einer Woche in Geyer. Aktuell sind die 18...
06.08.2025
3 min.
BSW gründet Kreisverband in Mittelsachsen: Will Landeschef Scheibe aus Niederwiesa den Kreisvorsitz?
Der BSW-Landesvorsitzende Jörg Scheibe stammt aus Niederwiesa.
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) plant die Gründung von 13 Kreisverbänden in Sachsen - einen davon in Mittelsachsen. Was ist das Ziel?
Grit Baldauf
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06.08.2025
2 min.
BSW will Kreisverband in Chemnitz gründen
Im Stadtrat ist das BSW seit der Kommunalwahl vertreten.
Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist zwar schon seit einem Jahr im Stadtrat und im Landtag vertreten, doch erst jetzt kommt es zur Gründung einer Parteistruktur auf Kreisebene.
Erik Anke
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
