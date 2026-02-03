MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Bürgerdialog im Erzgebirge: Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Fokus

Psychische Erkrankungen von Kindern sind Thema des 2. Bürgerdialogs des BSW-Kreisverbandes.
Psychische Erkrankungen von Kindern sind Thema des 2. Bürgerdialogs des BSW-Kreisverbandes. Bild: Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa
Psychische Erkrankungen von Kindern sind Thema des 2. Bürgerdialogs des BSW-Kreisverbandes.
Psychische Erkrankungen von Kindern sind Thema des 2. Bürgerdialogs des BSW-Kreisverbandes. Bild: Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa
Annaberg
Bürgerdialog im Erzgebirge: Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Fokus
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was tun, wenn immer mehr Kinder und Jugendliche psychisch erkranken? Der BSW-Kreisverband sucht Antworten bei einer Gesprächsrunde in Annaberg-Buchholz.

Die Initiative Seelische Gesundheit des BSW-Kreisverbandes lädt für Freitag, 6. Februar, zu einem weiteren Bürgerdialog ein. Die Veranstaltung mit dem Titel „Was tun, wenn immer mehr Kinder und Jugendliche psychisch erkranken?“ beginnt um 18 Uhr im Gründer- und Dienstleistungszentrum (GDZ) in Annaberg-Buchholz, Adam-Ries-Straße 16. „Wir...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:42 Uhr
2 min.
Bundesregierung lehnt WM-Boykott ab - Göttlich reagiert
Christiane Schenderlein (CDU) ist die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. (Archivbild)
Warum die Bundesregierung trotz Kritik keinen WM-Boykott will – und was Staatsministerin Christiane Schenderlein über die politische Debatte rund um die WM 2022 sagt.
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
09.12.2025
1 min.
Rückzahlung Corona-Hilfe: Infoveranstaltung für betroffene Unternehmen und Freiberufler im Erzgebirge
Eine Infoveranstaltung für Unternehmen und Freiberufler, die von Corona-Hilfen betroffen sind, findet in Annaberg-Buchholz statt.
Die Krise der ausstehenden Corona-Hilfen spitzt sich zu. In Annaberg-Buchholz treffen sich Betroffene zur Diskussion. Eine Initiative aus Unternehmen und Rechtsanwälten, unterstützt vom BSW, will Lösungen diskutieren.
Holk Dohle
21.01.2026
1 min.
Beauty-Berufe: Friseur- und Kosmetik-Innung lädt zu Mitmach-Event im Erzgebirge ein
Styling und Kosmetik im Berufsinformationszentrum Annaberg-Buchholz ausprobieren.
Welche dualen Ausbildungsberufe gibt es bei Friseur und Kosmetik? Antworten gibt es am 27. Januar im Berufsinformationszentrum Annaberg-Buchholz.
Holk Dohle
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
Mehr Artikel