Bürgerdialog im Erzgebirge: Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Fokus

Annaberg
Was tun, wenn immer mehr Kinder und Jugendliche psychisch erkranken? Der BSW-Kreisverband sucht Antworten bei einer Gesprächsrunde in Annaberg-Buchholz.
Die Initiative Seelische Gesundheit des BSW-Kreisverbandes lädt für Freitag, 6. Februar, zu einem weiteren Bürgerdialog ein. Die Veranstaltung mit dem Titel „Was tun, wenn immer mehr Kinder und Jugendliche psychisch erkranken?“ beginnt um 18 Uhr im Gründer- und Dienstleistungszentrum (GDZ) in Annaberg-Buchholz, Adam-Ries-Straße 16. „Wir...
