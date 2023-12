Busunglück im Erzgebirge: Unterstützung für den Busfahrer

Auch zwei Wochen nach dem folgenschweren Unfall, bei dem ein Zehnjähriger starb, ist die Anteilnahme noch groß. Das zeigt sich nun an einer weiteren Spendenaktion.

Das Busunglück am 5. Dezember nahe Cranzahl, bei dem ein Zehnjähriger ums Leben gekommen ist, beschäftigt weiter viele Menschen. Die große Anteilnahme zeigte sich am Donnerstag, als Hunderte Menschen an der Beisetzung des Jungen in Neudorf teilnahmen. Eine Spendenaktion zugunsten der Familie hat inzwischen die Marke von 100.000 Euro...