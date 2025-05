Dampf und Strom fürs Erzgebirge: Schönfelder Papierfabrik setzt auf Biomasse

Das Unternehmen reduziert mit einer 25 Millionen Euro teuren Investition seine Kohlendioxid-Emissionen um 33.000 Tonnen pro Jahr. Bei der Realisierung helfen Partner aus Sachsen-Anhalt.

Die Schönfelder Papierfabrik und der Energiedienstleister Getec aus Magdeburg haben gemeinsam ein klimafreundliches Biomasseheizkraftwerk in Betrieb genommen, dass zukünftig Dampf und Strom für die Papierproduktion am Standort in Schönfeld erzeugt. Das neue Kraftwerk ist für den Papierhersteller ein bedeutender Meilenstein, erläutert...