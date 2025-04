Das einstige Unternehmen DKK Scharfenstein ist Thema einer Lesung im Erzgebirge

Fritz Dieter Rochhausen liest in Annaberg-Buchholz aus seinem Buch „Scharfenstein. Ein Leben für die Kleinkälte. Und noch viel mehr. Aus 40 plus 35 Jahren“.

Das einstige Unternehmen DKK Scharfenstein ist Thema des Bücher-Cafés am Montag, 31. März, im Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Fritz Dieter Rochhausen liest ab 15 Uhr aus seinem Buch „Scharfenstein. Ein Leben für die Kleinkälte. Und noch viel mehr. Aus 40 plus 35 Jahren“. In der Lesung geht es um die Geschichte der...