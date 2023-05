"Das ist schöner als Ibiza": Camperparadies am Greifenbachstauweiher im Erzgebirge

Am Männertag wird am ältesten Stausee im Erzgebirge traditionell in die Hauptsaison gestartet. Die Nachfrage ist steigend - aber auch die Preise sind es.

Emil Kaden kennt den Greifenbachstauweiher seit seinem ersten Lebensjahr. "Ich habe hier Laufen gelernt", erzählt der 17-Jährige, während er mit Freund Benito auf der Terrasse sitzt und die ersten Sonnenstrahlen der Saison genießt. Die ist Anfang Mai gestartet. "Aber so richtig los geht es immer am Männertag", sagt Doreen Weinhold. Sie ist die...