„Das wird einen Shitstorm auslösen“ – Größter Parkplatz am Fichtelberg bald teurer und kameraüberwacht

Annaberg
Die Stadt Oberwiesenthal will den P12 an der Skiarena ab nächsten Winter privat betreiben lassen. Für die Kommune hat das gleich mehrere Vorteile. Was auf die Autofahrer zukommt.
Nutzer des Großparkplatzes an der Skiarena in Oberwiesenthal müssen sich vom nächsten Winter an auf Änderungen einstellen. Vor allem jene, die bislang gerne mal aufs Lösen eines Parktickets verzichtet haben. Teurer wird es aber nicht nur für Parksünder.
