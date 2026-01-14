Der legendäre Bart von Anton Günther: Erzgebirger rufen zu haariger Challenge auf

In den sozialen Medien wird dazu aufgerufen, sich bis zum 150. Geburtstag des Heimatdichters und Liedermachers genau so einen Bart wachsen zu lassen, für den Anton Günther bekannt war. Der neue Verein hinter der Aktion hat weitere Ziele.

Anlässlich des 150. Geburtstags von Anton Günther wird es in der Region verschiedene Events geben. „Wir aber wollen gemeinsam Geschichte lebendig werden lassen", sagt Georg Stefan Seidl. Er und seine Mitstreiter vom neu gegründeten Kunst- und Kulturverein Erzgebirge mit Sitz in Annaberg-Buchholz haben sich anlässlich des Jubiläums etwas...