Der Sachsenfragebogen mit Rennrodlerin Julia Taubitz: Das erzählt sie Fremden als Erstes über ihre Heimatstadt im Erzgebirge

Annaberg-Buchholz. Wenn Rennrodlerin Julia Taubitz (29) nicht gerade auf der Rodelbahn trainiert — aktuell bereitet sie sich auf die Olympischen Spiele im Februar 2026 vor — dann backt, joggt oder surft sie, fährt Motorboot oder Motorrad. Die Frau ist ständig in Bewegung. Wir haben es trotzdem geschafft, sie kurz aufzuhalten: Julia Taubitz hat unseren Sachsenfragebogen ausgefüllt.

Freie Presse: Was bedeutet Heimat für Sie?