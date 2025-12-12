Der Sachsenfragebogen mit Rennrodlerin Julia Taubitz: Das erzählt sie Fremden als Erstes über ihre Heimatstadt im Erzgebirge

Annaberg
Annaberg-Buchholz. Wenn Rennrodlerin Julia Taubitz (29) nicht gerade auf der Rodelbahn trainiert — aktuell bereitet sie sich auf die Olympischen Spiele im Februar 2026 vor — dann backt, joggt oder surft sie, fährt Motorboot oder Motorrad. Die Frau ist ständig in Bewegung. Wir haben es trotzdem geschafft, sie kurz aufzuhalten: Julia Taubitz hat unseren Sachsenfragebogen ausgefüllt.
Freie Presse: Was bedeutet Heimat für Sie?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.