Die beliebtesten Bäcker im Erzgebirge: Wer backt den leckersten Stollen?

Er gehört zu Weihnachten wie Schwibbogen, Pyramide und Räuchermann. Doch wo schmeckt der Stollen am besten? „Freie Presse“ hat die Leser gefragt. Mit einem erstaunlichen Ergebnis. Nun folgt die große Abstimmung.

Es duftet so herrlich nach Weihnachten, wenn der erste Stollen ausgepackt und angeschnitten wird. Mit einer ordentlichen Schicht aus Butter und Puderzucker: So mögen ihn viele Erzgebirger am liebsten. Das Gepäck gehört zur Adventszeit wie Schwibbogen, Räuchermann und Pyramide. Doch wo schmeckt der Stollen am besten? Welcher Bäcker backt den...