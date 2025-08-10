Die Erzgebirger und das liebe Bier: Was schmeckt im Bier-Sommer besonders?

Das Wetter wird sommerlicher. Grund genug, sich mit dem Nachbarn wieder auf eine Flasche Bier zu treffen. Doch was sagen die Chefs der Brauereien in der Region: Was trinkt der Erzgebirger am liebsten?

Kurz vorweg: Bier kann man auch bei regnerischem Wetter trinken, beispielsweise wenn der Nachbar sich ein Werkzeug borgt und man dazu den Ofen in der Werkstatt einfeuert. Aber, es geht doch nichts über ein Gespräch am Gartenzaun in der Abendsonne und ein kühles Bier in der Hand. Und, die Wetterprognosen für solch ein Ereignis sind nicht...