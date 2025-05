Die Halde zum Beben gebracht: 450 Besucher tanzen in Buchholz in den Mai

Bis gegen 1 Uhr wurde Donnerstagmorgen mit bester Stimmung an der Halde 116 bei Buchholz getanzt. Dabei ist kaum ein Musikgenre ausgelassen worden.

Mit einem musikalischen Rundumschlag durch (fast) alle tanzbaren Genres und ganz viel guter Laune wurde in der Walpurgisnacht von Mittwoch auf Donnerstag in Buchholz in den 1. Mai gefeiert. Los ging es bereits gegen 17 Uhr auf dem Gelände bei der markanten Halde 116.