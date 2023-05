Die langen Schatten einer fast vergessenen Krankheit im Erzgebirge

Jürgen Dürrschmidt in der Kurparkhalle der Rehabilitationsklinik Miriquidi in Thermalbad Wiesenbad: der Ort, den wie er viele der Betroffenen schon seit frühester Kindheit von Kuraufenthalten kennen. Am Wochenende sehen sich viele von ihnen beim großen Jubiläumstreffen der Selbsthilfegruppe der Polios im Erzgebirge wieder. Foto: Ronny Küttner