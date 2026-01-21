„Die Situation ist kritisch“: Post und Banken verlassen Innenstadt im Erzgebirge

Postbank und Deutsche Bank geben ihre Standorte in Annaberg-Buchholz auf. Dazu gibt es nun Neuigkeiten. Einige gute. Aber auch eine nächste Hiobsbotschaft für die Innenstadt.

Der letzte Hoffnungsschimmer ist erloschen. Mit einer Unterschriftensammlung wollte der Werbering Annaberg die geplante Schließung der Postbank an der Wolkensteiner Straße noch verhindern. Rund 800 Unterstützer fordern, dass die Unternehmenszentrale ihre Entscheidung überdenkt. Vergebens. „Wir haben nicht einmal eine Reaktion auf unsere Mail... Der letzte Hoffnungsschimmer ist erloschen. Mit einer Unterschriftensammlung wollte der Werbering Annaberg die geplante Schließung der Postbank an der Wolkensteiner Straße noch verhindern. Rund 800 Unterstützer fordern, dass die Unternehmenszentrale ihre Entscheidung überdenkt. Vergebens. „Wir haben nicht einmal eine Reaktion auf unsere Mail...