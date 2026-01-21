MENÜ
Auch die Annaberger Innenstadt hat mit Ladensterben zu kämpfen. Zwei Banken geben nun ihre Standorte an der Wolkensteiner Straße auf. Schon jetzt fällt die Postfiliale weg.
Bis Ende März schließt die Deutsche Bank. Ein Beratungsangebot soll bleiben.
Nächstes Jahr verlässt auch die Postbank die Annaberger Innenstadt.
Annaberg
„Die Situation ist kritisch“: Post und Banken verlassen Innenstadt im Erzgebirge
Von Patrick Herrl
Postbank und Deutsche Bank geben ihre Standorte in Annaberg-Buchholz auf. Dazu gibt es nun Neuigkeiten. Einige gute. Aber auch eine nächste Hiobsbotschaft für die Innenstadt.

Der letzte Hoffnungsschimmer ist erloschen. Mit einer Unterschriftensammlung wollte der Werbering Annaberg die geplante Schließung der Postbank an der Wolkensteiner Straße noch verhindern. Rund 800 Unterstützer fordern, dass die Unternehmenszentrale ihre Entscheidung überdenkt. Vergebens. „Wir haben nicht einmal eine Reaktion auf unsere Mail...
